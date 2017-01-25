Спор о месте на кладбище заставил устыдиться бывшего президента Латвии

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс заявил, что ему стыдно за дискуссию, которая разгорелась в стране из-за приобретения другой бывшей главой государства Вайрой Вике-Фрейберга места на Рижском первом лесном кладбище. Об этом в среду, 25 января, он сказал в интервью телеканалу LNT, передает портал Mixnews.lv.

Он отметил, что считает скандал бессмысленным, так как «без мест для захоронения не останется никто».

23 января Вайра Вике-Фрейберга сообщила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их «злобы, ненависти и завистливости». Она добавила, что ее вера в духовный и психологический рост латышей находится под угрозой.

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Слова Вике-Фрайберги стали реакцией на критику латвийскими общественниками покупки ею участка на Рижском первом лесном кладбище, где уже давно не производят захоронения. Латвийский телеканал TV3 в сюжете рассказал, что после того как эта история получила широкий общественный резонанс, бывшая президент попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). По информации журналистов, она обеспечила себе место захоронения при помощи посредников.

Рижское лесное кладбище основано в 1913 году как главное городское место захоронений. На нем похоронены многие латвийские политики и общественные деятели: первый президент Латвийской республики Янис Чаксте, первый министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейеровиц, писатель Валентин Пикуль.

Вайра Вике-Фрейберга занимала президентский пост с 1999 по 2007 год. После отставки она основала консалтинговую фирму, а также стала советником Еврокомиссии.

Валдис Затлерс был президентом Латвии с 2007 по 2011 год.