Бывший президент Латвии пожаловалась на злобу и завистливость латышей

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их «злобы, ненависти и завистливости». Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV3.

«Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа», — сказала Вике-Фрейберга. Она отметила, что теперь ее вера в духовный и психологический рост латышей находится под угрозой.

Материалы по теме Вы слыхали, как поют «отцы»? «Лента.ру» составила список самых творческих чиновников бывшего СССР

Слова Вике-Фрайберги стали реакций на осуждение латвийским обществом факта покупки ею участка на Рижском первом лесном кладбище, где уже давно не производят захоронения. 17 января Вике-Фрейберга написала в Facebook, что было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации. По словам бывшей главы государства, «на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека».

Как передает телеканал, после того как эта история получила широкий общественный резонанс, Вике-Фрейберга попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). По информации журналистов, бывший президент обеспечила себе место захоронения на Рижском первом лесном кладбище при помощи посредников.

Рижское лесное кладбище было основано в 1913 году как главное городское место захоронений. На нем похоронены многие латвийские политики и общественные деятели: первый президент Латвийской республики Янис Чаксте, первый министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейеровиц, писатель Валентин Пикуль и другие.

Вайра Вике-Фрейберга занимала президентский пост с 1999 по 2007 год. После отставки она основала консалтинговую фирму, а также стала советником Еврокомиссии.