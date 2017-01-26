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Бывший главбух подмосковного суда Христосова частично созналась в мошенничестве

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Бывший главный бухгалтер Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда Наталья Христосова, обвиняемая по делу о хищении в общей сложности почти 21 миллиона рублей, частично признала свою вину. Об этом в четверг, 26 января, сообщил адвокат Христосовой Владимир Обухов, передает «Интерфакс».

«Подзащитная признает вину частично. По двум случаям: когда она вернула занятые средства своим знакомым из Омска, всего на сумму около 600 тысяч рублей, с депозитного счета Девятого арбитражного суда», — сказал Обухов.

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела Христосовой по существу. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

20 декабря 2016 года стало известно, что Христосова предстанет перед судом.

Следствие считает, что в период с марта по декабрь 2013 года женщина перечислила на счета коммерческих организаций, подконтрольных ей и ее сообщникам, в общей сложности около 16,8 миллионов рублей, находившихся во временном распоряжении Арбитражного суда. Для этого она указывала в документах заведомо ложные сведения и подписывала бумаги электронной подписью от своего имени и от имени руководства суда.

В 2014 году Христосова по аналогичной схеме похитила с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере свыше четырех миллионов рублей.

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