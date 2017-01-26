Патриарх Кирилл «поделил» князя Владимира между Россией и Украиной

Патриарх Кирилл предложил прекратить споры между Москвой и Киевом о том, чей Креститель Руси князь Владимир. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое — равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене», — сказал глава Русской православной церкви, выступая в Госдуме в четверг, 26 января.

По его словам, когда князь Владимир поставил христианские ценности в центре жизни народа и государства, на Руси начало формироваться новое общество, построенное на стремлении к высоким духовным идеалам и поиску Бога. «Основополагающим является то, что христианские духовно-нравственные ценности легли в основу самосознания и национальных культур многих народов исторической Руси», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

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Он добавил, что сегодня «с использованием самых изощренных технологий между русскими и украинцами с поистине дьявольским искусством обильно сеются семена розни и вражды. «Делается все, чтобы (...) позабыть, насколько много значат для наших народов многовековая история и наши кровные связи», — заключил патриарх.

В ноябре прошлого года после того, как в Москве открыли памятник князю Владимиру, в Twitter-аккаунте Украины появилось «вежливое напоминание России», что «Киев принес Руси православное христианство». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это так: «Жил-был Киев. И однажды он принес на Русь православие. Долго ли, коротко ли нес — сейчас сказать трудно, ведь далече была Русь от Киева. Но в конце концов принес. Не расплескал».

Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил: «В Кремле возле непохороненного Ленина они открыли памятник нашему киевскому первоапостольному князю Владимиру. Это демонстрация попытки гибридного присвоения истории».

В 2015-м украинский лидер подписал указ о чествовании памяти князя, которого он назвал создателем «средневекового европейского государства Руси-Украины».

Владимир I Святославич — князь новгородский (970-988), великий князь киевский (978-1015).