В Коми умер с трудом доставленный в больницу пациент

В одной из больниц Коми скончался пациент, которого врачи больше километра несли на носилках до машины скорой помощи из-за нечищеных дорог. Об этом в четверг, 26 января, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.

«В конечном итоге пациент был доставлен в районную больницу, где его состояние стабилизировалось, однако вечером 24 января ему стало плохо и, несмотря на проведение реабилитационных мероприятий, он скончался», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, по факту случившегося проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. «С учетом этого будет дана правовая оценка по факту смерти, в том числе проверена полнота мер, принятых медицинскими работниками», — добавили в следственном управлении.

25 января на сайте ведомства сообщалось о начале доследственной проверки после появления в ряде СМИ публикаций о том, что мужчину километр пронесли на носилках. Инцидент произошел 21 января в деревне Ыбпом Сысольского района. Как рассказал Вести.Ru фельдшер отделения скорой медицинской помощи Сысольской ЦРБ Андрей Куратов, пациент жаловался на одышку, а снятая кардиограмма показала инфаркт.