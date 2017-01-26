Более 75 тысяч человек в Пензе остались без тепла из-за аварии

В Пензе после прорыва трубопровода остались без тепла и горячей воды более 75 тысяч человек, живущих в 470 многоэтажных домах. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В настоящее время в Пензе 20 градусов мороза. Общее население города — около 520 тысяч человек. Помимо жилых домов в Железнодорожном и Октябрьском районах, тепло отключено в девяти школах, 13 детских садах и семи лечебных учреждениях.

Причиной трех прорывов на тепломагистралях стали гидроудары. Первоначально сообщалось, что гидроудар произошел из-за случившейся ранее аварии на городской ТЭЦ-1, однако Минэнерго России опровергло эти сведения.

Места прорывов уже обнаружены. Проводится переподключение аварийных участков по резервной схеме. Работы ведутся круглосуточно посменно, для освещения в темное время суток установлены световые башни.

«Вечером было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Пензенской области, губернатор региона держит ситуацию на личном контроле», — сообщили в МЧС.

Восстановление теплоснабжения потребителей ожидается к 9:00 пятницы, 27 января.

Ранее в четверг в Пензе на ТЭЦ произошел взрыв, предположительно, газовоздушной смеси. После этого на площади 600 квадратных метров обрушились металлические конструкции. В результате погиб один человек.