При взрыве на пензенской ТЭЦ погиб человек

В Пензе на ТЭЦ произошел взрыв, предположительно, газовоздушной смеси. Об этом ТАСС в четверг, 26 января, сообщили в региональном главке МЧС.

После этого на площади 600 квадратных метров обрушились металлические конструкции. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

В результате ЧП погиб один человек, рассказали агентству в Центре медицины катастроф.

По данным РИА Новости, инцидент не повлиял на теплоснабжение города и области.

Пензенская ТЭЦ №1 расположена в доме №1 по улице Новочеркасской.