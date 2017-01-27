Восстановлено теплоснабжение домов в Пензе после аварии

Все возникшие прорывы теплотрасс после аварии на Пензенской ТЭЦ ликвидированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Восстановлено теплоснабжение более 300 жилых домов и 13 социально значимых объектов.

В ликвидации аварии задействовано порядка 800 человек и свыше 130 единиц специальной и инженерной техники. В готовность к реагированию приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областям и республики Мордовия.

Днем в четверг, 26 января, произошло обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1, в результате погиб один человек.

По данным прокуратуры, в результате аварии произошли три прорыва на тепломагистралях города, из-за чего, по предварительным данным, без отопления остался 471 многоквартирный дом, а также больницы, школы и детсады. По данным МЧС, в этих домах проживают более 75 тысяч человек.