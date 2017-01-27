Израильские следователи допросили Нетаньяху по делам о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был допрошен следователями в рамках расследования дел о его причастности к коррупции. Об этом сообщает Haaretz.

Как утверждают источники издания, полицейские пришли к выводу, что получили достаточные доказательства совершения Нетаньяху по крайней мере некоторых из преступлений, в которых он подозревается. В отношении политика могут быть выдвинуты официальные обвинения.

В частности, речь идет о незаконном получении главой правительства ценных подарков от крупных предпринимателей — австралийского миллиардера Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.

Второе дело касается переговоров между Нетаньяху и издателем ежедневной газеты «Едиот Ахронот» («Ежедненвные новости») Арноном Мозесом. Премьер-министр якобы предложил бизнесмену содействие в принятии выгодных для него законов в сфере СМИ в обмен на лояльность его издания при освещении деятельности правительства.

Израильские правоохранительные органы не в первый раз расследуют коррупционные дела в отношении высших государственных чиновников. В марте 2014 года суд Тель-Авива вынес обвинительный приговор по делу о коррупции при строительстве комплекса «Холиленд». Следствие установило, что чиновники мэрии Иерусалима, которую возглавлял Эхуд Ольмерт, получили в виде взяток от компании-застройщика несколько миллионов шекелей за продвижение проекта и внесение в него многочисленных изменений.

Первоначально Ольмерт был приговорен к шести годам лишения свободы. Также суд обязал бывшего премьер-министра выплатить штраф в размере одного миллиона шекелей. Позже Верховный суд Израиля частично удовлетворил апелляцию защиты и сократил срок заключения до 18 месяцев. Еще один месяц заключения был добавлен судом по статье за препятствование расследованию.

Ольмерт возглавлял кабинет министров государства Израиль в период с 2006 по 2009 год.