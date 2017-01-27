В Госдуме собрались оставить чиновникам право владеть зарубежной недвижимостью

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает принимать на гражданскую службу россиян, владеющих недвижимостью за рубежом. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте ГД.

Внести соответствующие поправки в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предлагал депутат Евгений Федоров от партии «Единая Россия».

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Согласно проекту, гражданин не может быть принят на госслужбу при наличии «зарегистрированного за пределами России права собственности на имущество». При этом чиновники, имеющие недвижимость за рубежом или получившие ее в наследство, обязаны будут «принять меры по его (имущества — прим. «Ленты.ру») отчуждению».

В пояснительной записке к документу отмечается, что это позволит предотвратить появление «механизмов влияния и давления» на госслужащих.

С мая 2013 года чиновникам, парламентариям и силовикам нельзя иметь вклады, хранить наличные деньги и ценности в зарубежных банках. Однако ограничение не коснулось недвижимого имущества.

Как рассказывал «Известиям» Федоров, к разработке документа его в том числе подтолкнул инцидент с министром по делам Северного Кавказа, экс-губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым, который стал жертвой грабителей на юго-востоке Франции в собственном доме в декабре 2013 года.