Россияне на советских «Волгах» добрались из Москвы до Бали

Участники российской экспедиции «Восход», выехавшие из Москвы на двух советских автомобилях ГАЗ-24 «Волга», добрались до финальной точки своего маршрута — индонезийского острова Бали. Об этом сообщается в пресс-релизе путешественников, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 27 января.

Шесть молодых людей за 114 дней преодолели более 22 тысяч километров. Они пересекли территорию девяти стран, в частности Казахстана, Киргизии, Китая, Таиланда и других государств.

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Их маршрут включал десятки горных перевалов, а также три переправы через океан. На Бали россияне сыграли концерт. В марте они вернутся в Москву, где также устроят шоу.

Участник экспедиции Александр Колесников рассказал, что «Волги» на удивление стойко перенесли нагрузку. По его словам, подготовка машин была закончена за несколько часов до старта.

«Фактически мы выезжали на необкатанных автомобилях», — пояснил он. Он добавил, что во время экспедиции сломалась коробка передач одной из машин, но в конечном счете все обошлось.

Экспедиция «Восход» стартовала в начале октября 2016 года. Целью проекта было создание документального фильма о независимых музыкантах и уличных художниках Юго-Восточной Азии.

В декабре стало известно, что путешественники покорили одну из самых высокогорных трасс мира (свыше 5 тысяч метров), расположенную на северо-западе Китая.