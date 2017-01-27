Трамп назвал Мадонну отвратительной после ее слов о желании взорвать Белый дом

Президент США Дональд Трамп резко отозвался о певице Мадонне, позволившей себе сделать несколько скандальных заявлений в ходе протестных митингов. Об этом сообщает The Telegraph co ссылкой на интервью американского лидера телеканалу Fox News.

«Честно говоря, она отвратительна. Я думаю, что она сделала хуже только себе (...) Ее высказывания позорят нашу страну», — сказал Трамп.

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Таким образом он прокомментировал заявление Мадонны о том, что она размышляла о необходимости взорвать Белый дом. Позже певица объяснила, что ее слова были вырваны из контекста и были метафорой.

Акции против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании, других странах. Сам президент отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.