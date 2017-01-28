В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree

Президент компании Mars в России Валерий Щапов рассказал о дефиците ингредиентов, необходимых в производстве кормов для домашних животных. Об этом он сообщил в интервью Rambler News Service, отрывок из которого опубликован в субботу, 28 января.

По словам Щапова, «сейчас наши сельхозпроизводители с учетом динамики курса рубля увидели большой экспортный потенциал своей продукции». В связи с этим ощущается «большой дефицит некоторых ингредиентов, в том числе тех, которые мы закупаем для производства кормов для домашних животных», сказал он.

Глава российского отделения пояснил, что корма делаются из мяса, мясных субпродуктов, зерна, витаминов и минералов. При этом 85 процентов ингредиентов закупается на территории России — либо у локальных поставщиков в непосредственной близости от фабрик, либо у крупных игроков рынка.

В ноябре 2016 года агентство Bloomberg сообщало, что крупные западные компании — IKEA, Leroy Merlin, Mars, Pfizer и другие — поверили в будущий экономический подъем в России и начали инвестировать в российские программы. Их оптимизм подогревает избрание Дональда Трампа президентом США, который выступает за нормализацию отношений с Москвой.

Mars — американская компания, производитель продуктов длительного хранения. Ее основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s, Pedigree, Whiskas. Также корпорации принадлежит серия торговых марок поглощенной компании Wrigley. В России присутствует с 1991 года.