Бизнес
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Орешкин призвал иностранных бизнесменов инвестировать в РФ

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин
Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин обратился к иностранному бизнесу с предложением активнее инвестировать в российскую экономику. Об этом министр сказал в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает в четверг, 12 января, ТАСС.

«С точки зрения реальной экономики, в ситуации, когда экономика начала расти и когда правительство концентрируется на преодолении структурных ограничений для роста, как раз тот, кто будет действовать и инвестировать быстрее, как всегда получит более высокую отдачу от своих инвестиций», — отметил министр. «Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении», — подчеркнул он.

По словам министра, правительство всегда готово прийти на помощь предпринимателям в случае возникновения у них проблем, препятствующих инвестиционной активности.

В ноябре 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что крупные западные компании — IKEA, Leroy Merlin, Mars, Pfizer и другие — поверили в будущий экономический подъем в России и начали инвестировать в российские программы. Их оптимизм подогревает избрание Дональда Трампа президентом США, который выступает за нормализацию отношений с Москвой. 

Ранее в ноябре Всемирный банк улучшил ожидания по снижению российского ВВП в 2016 году с 1,2 процента до 0,6 процента. Международный валютный фонд спрогнозировал стабилизацию экономики России во второй половине 2016 года и рост в один процент в будущем году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bloomberg рассказал о возвращении в Россию миллиардных западных инвестиций
Минэкономразвития отчиталось об отсутствии роста ВВП России
Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России
Последние новости
Fox News узнал о переброске в Сирию штурмовиков Су-25
В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с «Адмирала Кузнецова»
Американский сенат проголосовал за начало отмены Obamacare
Эксперты спрогнозировали резкий рост краж денег с банковских карт
Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за бой
«Лысый из Brazzers» зарегистрировался во «ВКонтакте»
Признавшегося в 59 убийствах Чистильщика с гомицидоманией отправили к психиатрам
Другие материалы рубрики
07:09 Сегодня

Там, где нас нет

Итоги года и прогнозы для крупнейших автомобильных рынков мира
10:36 Сегодня

Шохин вступился за Улюкаева

17:45 26 декабря 2016

Начальника управления в «Роснефти» нашли мертвым в машине

21:05 11 января 2017

Трамп передаст свое состояние в траст

17:17 26 декабря 2016

Следующий год станет началом внедрения умных устройств

Директор по инфраструктуре «МегаФона» Александр Башмаков о телеком-отрасли
15:20 26 декабря 2016

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили исследовательский центр BIOCAD

18:16 11 января 2017

Росавиация зафиксировала рост спроса на авиаперелеты в новогодние каникулы

17:30 11 января 2017

Пятую часть Superjet отправили в ремонт

07:03 9 января 2017

Вклад в систему

Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
17:10 11 января 2017

В «Газпроме» рассказали о высоких объемах отбора газа Украиной из ПХГ

17:00 11 января 2017

Ford Sollers заявил об увеличении продаж в России на 10 процентов

12:31 26 декабря 2016

Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Россия
Танцуй, пока дорогой
Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
Ужас как двигатель прогресса
История испытаний одной семьи, рассказанная Сергеем Мостовщиковым
Выступление первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 12 октября 1960 годаПокажут кузькину рать
Почему американцы снова стали врагом номер один и чем это грозит
Глава Хакасии уволил руководителя своей администрации из-за взяточничества
Более 120 тысяч человек выступили против передачи РПЦ Исаакиевского собора
На Камчатке водитель перегородила путь ехавшей к умирающему пациенту скорой
В Подмосковье нашли похищенного в 2014 году ребенка
Все материалы
Мир
Верховный твитокомандующий
Как мировые лидеры правят при помощи микроблогов
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище
Американский сенат проголосовал за начало отмены Obamacare
Год в состоянии напряжения
Зарубежные эксперты о ключевых событиях и трендах 2017-го
Разведсообщество США отмежевалось от скандала со «сбором компромата на Трампа»
Все материалы
Бывший СССР
Вперед, к победе исламизма!
Как в Средней Азии и Казахстане создавали экстремистское подполье
В Тбилиси ранен зять президента Грузии
В Литве нашли 30 миллионов долларов беглого украинского премьера Лазаренко
Житель Днепропетровска сообщил о бомбе в психбольнице после кошмарного сна
Арестованные бойцы «Торнадо» напали на охрану СИЗО в Киеве
В министерстве обороны Украины рассказали о самоубийствах бойцов ВСУ
В СБУ назвали детали предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Все проедали
Как Россия будет жить без Резервного фонда
«Нас ждет девальвация 2014 года»
Андрей Нечаев и Руслан Гринберг о будущем российской экономики
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Татарстан задумался о докапитализации Татфондбанка
Bloomberg назвало худшую валюту начала 2017 года
Рублю предсказали обвал по сценарию 2014 года
Все материалы
Бизнес
Там, где нас нет
Итоги года и прогнозы для крупнейших автомобильных рынков мира
Орешкин призвал иностранных бизнесменов инвестировать в РФ
Шохин вступился за Улюкаева
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
Холодный аргумент
Убедят ли морозы европейцев в необходимости «Северного потока-2»
Трамп передаст свое состояние в траст
Росавиация зафиксировала рост спроса на авиаперелеты в новогодние каникулы
Все материалы
Силовые структуры
Глазами убийцы
Фотоистория одного из самых страшных маньяков в истории современной России
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Fox News узнал о переброске в Сирию штурмовиков Су-25
В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с «Адмирала Кузнецова»
Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков ИГ
Признавшегося в 59 убийствах Чистильщика с гомицидоманией отправили к психиатрам
Все материалы
Наука и техника
Дорога в ад
Как забота об обездоленных обернулась появлением лагерей смерти и геноцидом
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
Станция Voyager 1 на удалении от орбит планет (в представлении художника)Путешествие в бездну
Тайны вышедшей в межзвездное пространство станции Voyager 1
НАСА показало спуск станции Huygens на Титан
Названы сроки появления языка у обезьян
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
Перечислены условия здорового сна
Все материалы
Спорт
Валерий Брагин (в центре)«В НХЛ нужно уезжать как Малкин и Панарин»
Валерий Брагин о молодежном чемпионате мира по хоккею и перспективах его кадров
Верните Платини!
Бюрократия против футбола
Яма для «КамАЗа»
Почему российская команда может отказаться от выступлений на Дакаре
«Манчестер Сити» обвинили в нарушении антидопинговых правил
Тайсон Фьюри придумал себе новое прозвище
Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
Сын Зидана с помощью «радуги» обыграл соперника в матче за юношеский ФК «Реал»
Все материалы
Культура
Все не по плану
No Plan Дэвида Боуи, In Love With Life Йоко Оно и другие новые клипы
Иванов день
Евгений Миронов сыграл самого несчастного из чеховских героев
Моника Беллуччи«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»
Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Вуди Харрельсон сыграет учителя молодого Хана Соло
Новосибирский митрополит увидел оккультизм в балете «Щелкунчик»
СБУ разрешила Диме Билану въезд на Украину
Элтон Джон снова перенес концерт по совету врачей
Все материалы
Интернет и СМИ
В Россию с любовью
Кто заставил американцев поверить в интимные приключения Трампа в Москве
Типичный русский
Как российские хакеры докатились до мирового господства
Маленький буржуй
Как пятилетний американец заработал миллионы долларов на любви к игрушкам
Пользователей сети заворожила укладка асфальта в Австралии
Одинокий москвич Николай за год написал журналистке более 300 писем
Минобороны Украины исправило в Википедии место рождения Ильи Муромца
Сыгравший Человека-паука актер дважды поцеловал ведущего американского шоу
Все материалы
Ценности
Мальчишник во Флоренции
За кулисами 91-й Pitti Uomo
Марка GlamGlow предложила женщинам серебряные маски
Skoda побила рекорд поставок
Hamilton предложил мужчинам носить хаки
Kiton показал на выставке моды изорванные костюмы
Пикап-мастер
На Amarok по московским пробкам
Любителям долгих прогулок предложили куртку с подогревом
Все материалы
Путешествия
Станция отправления
Самые необычные вокзалы России
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
В московских аэропортах отменили и задержали несколько десятков рейсов
Поток китайских туристов в Санкт-Петербург вырос в два раза
Под Ярославлем на месте музея русской водки открыли музей велосипедов
Таиланд разрешил застрявшим в Бангкоке российским туристам вернуться в Москву
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Все материалы
Из жизни
Ким КардашьянСтарики-разбойники
Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян
Свет мой, зеркальце, забудь
Тенденции красоты, с которыми нужно распрощаться в 2017 году
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
Похудевшая в два раза датчанка стала моделью
Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой
Олимпийские гимнастки снялись в купальниках для Sports Illustrated
Все материалы
Тест: угадай «жертву» тюнеров-экстремалов
Какие машины скрываются под самыми безумными тюнинг-обвесами
Новую Toyota Camry подготовили для гонок
5 конкурентов обновленной Skoda Octavia
Лучшие хэтчбеки, кроссоверы и универсалы ценой до миллиона рублей
Skoda Octavia подорожала после обновления
Самый быстрый Porsche Macan
Тест Porsche Macan Turbo, который стал на 40 сил мощнее и на 800 тысяч дороже
Загадочный американский стартап купит бывший завод Mitsubishi в США
Тест-драйв турбо-Ferrari из прошлого
Знакомство с 478-сильной Ferrari F40
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы