Орешкин призвал иностранных бизнесменов инвестировать в РФ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин обратился к иностранному бизнесу с предложением активнее инвестировать в российскую экономику. Об этом министр сказал в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает в четверг, 12 января, ТАСС.

«С точки зрения реальной экономики, в ситуации, когда экономика начала расти и когда правительство концентрируется на преодолении структурных ограничений для роста, как раз тот, кто будет действовать и инвестировать быстрее, как всегда получит более высокую отдачу от своих инвестиций», — отметил министр. «Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении», — подчеркнул он.

По словам министра, правительство всегда готово прийти на помощь предпринимателям в случае возникновения у них проблем, препятствующих инвестиционной активности.

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В ноябре 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что крупные западные компании — IKEA, Leroy Merlin, Mars, Pfizer и другие — поверили в будущий экономический подъем в России и начали инвестировать в российские программы. Их оптимизм подогревает избрание Дональда Трампа президентом США, который выступает за нормализацию отношений с Москвой.

Ранее в ноябре Всемирный банк улучшил ожидания по снижению российского ВВП в 2016 году с 1,2 процента до 0,6 процента. Международный валютный фонд спрогнозировал стабилизацию экономики России во второй половине 2016 года и рост в один процент в будущем году.