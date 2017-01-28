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Посольство России в Лондоне прокомментировало стихами визит Мэй в США

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Тереза Мэй
Тереза Мэй

Российское посольство в Лондоне в своем микроблоге в Twitter опубликовало стихотворную шутку в ответ на речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в США рассказала, как Западу нужно относиться к России.

РИА Новости приводит свой вариант стихотворного перевода:

«"Сотрудничай, но берегись", — премьер предупредила.
Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила».

В четверг, 26 января, Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии, заявила, что Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, стараясь при этом избегать конфликтов.

По вопросу урегулирования ситуации в Сирии Мэй считает, что Великобритания и США могут сотрудничать с Россией, используя правило «доверяй, но проверяй». С президентом России Владимиром Путиным — «мой совет сотрудничать, но быть начеку», добавила она.

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