Ролдугин рассказал о готовности вновь сыграть в Пальмире

Виолончелист Сергей Ролдугин заявил, что готов еще раз сыграть в Пальмире, когда она будет освобождена от террористов. Об этом музыкант рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Я готов полететь еще раз, и Валера Гергиев, который со своими ребятами, им же не сказали, что они летят в Пальмиру, а когда им сказали, там многие захотели, но девочек не брали», — сказал Ролдугин. Он выразил надежду на то, что вандализм в древнем городе рано или поздно закончится.

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Ролдугин также назвал героями погибших в декабре 2016 года в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова. «Они герои не потому, что погибли, а потому, что согласились полететь туда», — сказал виолончелист.

65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря. Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Вместе с журналистами, общественными деятелями и представителями Минобороны артисты летели в Сирию, чтобы сыграть новогодний концерт для военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим.

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Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в сирийской Пальмире 5 мая 2016 года. Победитель конкурса имени Чайковского Павел Милюков исполнил «Чакону» Баха, а Ролдугин — кадриль Родиона Щедрина. В декабре 2016-го боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) повторно захватили древний город.

Сергей Ролдугин — народный артист России, солист Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.