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Россиянам посулили 50-процентные скидки на отели в Турции

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Турецкие отели дадут российским туристам в этом сезоне скидку 40-50 процентов к ценам 2015 года, заявил директор туроператора Anex Tour Нешет Кочкар в кулуарах саммита World Tourism Forum в Москве, передает Rambler News Service. Эта мера, по его мнению, должна восстановить туристический поток из России.

«Я верю, что их [российских туристов] будет больше, чем в 2015 году. Потому что цена хорошая и российские туристы скучали по Турции», — сказал Кочкар, добавив, что отели «уже дали цены примерно наполовину меньше, чем в 2015 году, примерно на 40-50 процентов».

Представитель турецкого туроператора полагает, что отдых на египетских курортах после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом будет стоить еще дешевле, чем в Турции.

В октябре 2016 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция потеряла порядка 15 миллиардов долларов из-за оттока иностранных путешественников и падения их расходов в этой стране (в подтверждение приводилось исследование экспертов портала Turizmdatabank). Авторы отчета прогнозировали, что по итогам 2016 года страна недосчитается примерно 9,5 миллиона зарубежных туристов и потеряет на этом еще около 10 миллиардов долларов.

Кроме того, расходы туристов, которые все же посещают Турцию, сократились на 15-25 процентов в сравнении с 2015-м.

В августе 2016 года портал Turizmdatabank сообщил, что число организованных российских туристов в Турции упало в этом году на 35 процентов в сравнении с показателями за первые семь месяцев 2015-го.

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