Японский пловец побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

Японский пловец Иппэй Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне на турнире в Токио. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает «Р-Спорт».

19-летний Ватанабэ преодолел дистанцию за 2 минуты 6,67 секунды, став первым, кто выплыл из 2 минут 7 секунд. На Играх в Рио-де-Жанейро японец установил олимпийский рекорд, проплыв в полуфинале за 2:07,22. В финале Ватанабэ занял шестое место.

Прежний мировой рекорд на этой дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01) и был установлен в сентябре 2012 года.

В 2014 году Ватанабэ завоевал золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине.