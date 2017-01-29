Латвия заметила российский корабль вблизи своих границ

Корабль снабжения Военно-морского флота России якобы был замечен 28 января вблизи территориальных вод Латвии. Сообщение об этом было размещено в микроблоге Национальных Вооруженных сил в Twitter.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод морские силы идентифицировали российский корабль класса "Бира"»,— говорится в сообщении.

Ранее в министерстве обороны Латвии заявляли, что военные самолеты и корабли РФ приближались к границам страны в 2016 году 209 раз, в 2015 году свыше 270 раз, в еще годом ранее — более 250 раз.

2 ноября 2016-го в литовском министерстве обороны сообщили, что 24 октября истребители НАТО из состава Балтийского воздушного патруля поднялись в международное воздушное пространство для сопровождения российского Ан-26. В военном ведомстве РФ объяснили, что самолет следовал по предоставленному ранее плану полета, с включенным транспондером и поддерживал связь с диспетчерами.