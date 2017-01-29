Вратарь отбил два пенальти за 30 секунд во время матча Кубка Англии

Голкипер лондонского «Фулхэма» Маркус Беттинелли отбил два пенальти в течение тридцати секунда в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Халл Сити». Об этом сообщил журналист Роберт Блащак в своем аккаунте в Twitter.

На 87-й минуте встречи нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес исполнил удар с 11-метровой отметки, однако Беттинелли сумел отразить его. Форвард оказался первым на добивании, и голкипер был вынужден нарушить правила, за что судья назначил еще один пенальти.

Эрнандес вновь пробил с точки, и Беттинелли во второй раз подряд сумел отбить мяч, переведя его на угловой. Встреча завершилась победой «Фулхэма» со счетом 4:1.

Лондонцы выступают в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Команда расположилась на 11-й строчке, в 27 встречах набрав 40 очков.

«Халл Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 19-е место. После 22 туров активе команды 16 очков.