Раскрыт механизм устойчивости акул к раку

Американские ученые выяснили, почему акулы редко болеют раком. Для этого исследователи провели анализ генов, которые кодируют важные для иммунитета белки. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Genomics.

Биологи выделили ДНК из нескольких видов акул, включая большую белую акулу (Carcharodon carcharias) и гигантскую акулу-молота (Sphyrna mokarran). Ученые обнаружили два активных гена, legumain and Bag1, которые связаны с иммунной системой животных. Их аналоги также присутствуют в клетках человека, где они способствуют формированию раковых опухолей. Так, Bag1 кодирует белок, блокирующий процесс запрограммированной клеточной гибели, при которой дефектные клетки уничтожаются.

Однако в акулах обнаруженные гены содержат мутации, изменившие их функцию. Ученые считают, что именно эти модификации привели к тому, что в морских хищницах legumain and Bag1 стали противораковыми.

Кроме того, исследователи нашли ряд генов, которые способствуют быстрому заживлению ран у акул и скатов, а также эффективной борьбе против инфекций.