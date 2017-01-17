Лишенная самца акула Леони перешла к «непорочному зачатию»

Самка акулы-зебры Stegostoma fasciatum, содержащаяся в австралийском океанариуме, начала размножаться без участия самца. О редком случае перехода позвоночного животного к «непорочному зачатию» или партеногенезу сообщает издание The Guardian.

Акула-зебра по кличке Леони была поймана в 1999 году, а через несколько лет ее переместили в один аквариум с самцом этого же вида. Она произвела потомство в 2008 году, в том числе акулу-самку, названную Лолли. В 2012-2013 годах Леони и Лолли перенесли в отдельный аквариум, а в 2014 году обе акулы отложили яйца, в которых содержались нежизнеспособные эмбрионы. Однако на следующий год акулы-самки обзавелись потомством из пяти детенышей, двое из которых остались в том же аквариуме.

Хотя акулы способны хранить сперму самца до четырех лет, ученые выяснили, что детеныши появились в результате партеногенеза, при котором яйцеклетки начинают развиваться, формируя эмбрион, без оплодотворения. Анализ выявил, что появившиеся на свет акулы являются гомозиготными по многим генам. При этом они не являются клонами матерей, поскольку несут в себе только половину их генетического материала.

Ученые подчеркивают, что ими впервые зафиксирован переход от полового к девственному размножению у позвоночного животного. До этого партеногенез наблюдался у акул, скатов и рептилий, которые недавно достигли зрелости.

Исследователи собираются наблюдать за потомством, чтобы выяснить, смогут ли молодые акулы воспроизводиться, когда им исполнится семь лет.