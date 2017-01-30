Московский учитель прочитал рэп про Ивана Грозного

Учитель истории лицея Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Василий Кузнецов прочитал на уроке рэп о XVI веке, в частности о правлении царя Ивана Грозного. Видеозапись занятия опубликовал kp.ru.

Отмечается, что педагог заключил с учениками пари, по результатам которого должен был прочитать рэп. Зарифмованная лекция длилась около 40 минут. «Большая часть лекции — это фристайл, причем не в хронологическом порядке, а скорее образный. То есть чтобы создать у ребят некое представление, дать им некую эмоциональную нагрузку того времени. Всего подготовка заняла около шести часов, но если принять во внимание необходимость изучения истории, то 10 лет», — отметил Кузнецов.