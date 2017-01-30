Москва обжаловала в ВТО пошлины Евросоюза на российскую сталь

Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения комбината «Северсталь»

Россия обжаловала в ВТО антидемпинговую меру, которую ввели страны Евросоюза в отношении холоднокатаного проката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Как отметили в ведомстве, причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования.

«27 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года», — говорится в сообщении.

Консультации сторон для поиска компромисса являются первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО. Как пояснили в ведомстве, если пути разрешения спора в ходе консультаций не будут найдены, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.

В настоящее время размер антидемпинговых пошлин составляет 18,7 процента для ММК, 34 процента для «Северстали», для НЛМК и других компаний — 36,1 процента.

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В ноябре 2016 года «Северсталь» и НЛМК обратились в Европейский суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение Еврокомиссии о введении пошлин на холоднокатаный прокат. Представители компаний назвали это решение неправомерным.

Расследование в отношении российских и китайских поставщиков было начато в мае 2015 года после жалобы европейской ассоциации производителей стали Eurofer. Производители обвиняли китайских и российских металлургов в искусственном занижении цен на холодный прокат, который используется при производстве автомобилей и бытовой техники. На долю России, Китая и Украины приходится около 60 процентов от общего объема импорта стали в регион.