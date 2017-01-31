В сети задумали поставить памятник любившему шопинг коту

Пользователи со всего мира собирают пожертвования на установку статуи кота Брутуса, прославившегося своей любовью к походам в магазин. Об этом говорится на странице поклонников питомца в Facebook.

Живущий в британском городе Солтни кот Брутус скончался 16 января из-за болезни почек. В сети пухлый кот обрел популярность благодаря своей привычке целыми днями сидеть в местном супермаркете и наблюдать за покупателями.

На страницу Брутуса в Facebook подписаны 12 тысяч человек. Судя по прощальным комментариям пользователей, животное любило запрыгивать в тележки посетителей супермаркета и проверять их содержимое.

Хозяева кота Клэр и Адам Оуэнсы (Claire, Adam Owens) организовали сбор средств на установку памятника коту прямо в магазине, чтобы посетители всегда помнили о любопытном питомце.

В первые сутки юзеры из разных стран пожертвовали более одной тысячи фунтов (почти 75 тысяч рублей). На данный момент собрано почти 2,3 тысячи фунтов (около 171 тысячи рублей).

В январе в Instagram набрали популярность видеоролики с котом из Японии по кличке Снежок (Snow), который постоянно обыгрывал своего хозяина в наперстки. В роликах владельцы пытались запутать животное как можно сильнее и перебирали множество комбинаций, но Снежок все равно находил стакан, под которым прятали теннисный мячик.