Интернет и СМИ
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В сети задумали поставить памятник любившему шопинг коту

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи со всего мира собирают пожертвования на установку статуи кота Брутуса, прославившегося своей любовью к походам в магазин. Об этом говорится на странице поклонников питомца в Facebook.

Живущий в британском городе Солтни кот Брутус скончался 16 января из-за болезни почек. В сети пухлый кот обрел популярность благодаря своей привычке целыми днями сидеть в местном супермаркете и наблюдать за покупателями.

На страницу Брутуса в Facebook подписаны 12 тысяч человек. Судя по прощальным комментариям пользователей, животное любило запрыгивать в тележки посетителей супермаркета и проверять их содержимое.

Хозяева кота Клэр и Адам Оуэнсы (Claire, Adam Owens) организовали сбор средств на установку памятника коту прямо в магазине, чтобы посетители всегда помнили о любопытном питомце.

В первые сутки юзеры из разных стран пожертвовали более одной тысячи фунтов (почти 75 тысяч рублей). На данный момент собрано почти 2,3 тысячи фунтов (около 171 тысячи рублей).

В январе в Instagram набрали популярность видеоролики с котом из Японии по кличке Снежок (Snow), который постоянно обыгрывал своего хозяина в наперстки. В роликах владельцы пытались запутать животное как можно сильнее и перебирали множество комбинаций, но Снежок все равно находил стакан, под которым прятали теннисный мячик.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сонные коты и псы под одеялами стали героями соцсетей
Искусно играющий в наперстки кот из Японии поразил Instagram
Видео с воссоединением хозяйки и кота после двух лет поисков стало вирусным
Последние новости
Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора за отказ поддержать его указ
Популярность образовательных туров в Британию среди россиян выросла вдвое
Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининградскую область
Хоуситы подорвали саудовский фрегат у побережья Йемена
Следующим соперником Уайлдера станет бывший футболист
Пластический хирург прославился в сети благодаря трансляциям операций
Другие материалы рубрики
00:04 Сегодня

«Криминальную Россию» на экраны привносили

Как американцы создавали российское телевидение
00:13 Сегодня

Пластический хирург прославился в сети благодаря трансляциям операций

17:05 25 января 2017

Harper's Bazaar перепутал Ксению Собчак с Мадонной

19:28 30 января 2017

Защита блогера из Татарстана передумала вызывать Обаму как свидетеля

00:04 27 января 2017

Спасись и сохранись

Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
19:17 24 января 2017

RT заявил об уголовном деле в отношении своего журналиста в США

23:43 30 января 2017

С журналиста RT Рубинштейна прокуратура США сняла все обвинения

07:38 30 января 2017

Блогер поставила мужчин в тупик предложением угадать предмет из ее косметички

00:03 30 января 2017

Мем на миллион

Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой
12:06 20 января 2017

В сети разглядели руку Кремля в салюте по случаю инаугурации Трампа

18:58 30 января 2017

На «Эхе Москвы» разрешили носить хиджабы

00:10 30 января 2017

В сети восхитились задорно поющим цыганом с сотнями клипов

Россия
ЦУМ, 1950 год«Подчеркнуть некрестьянские манеры»
Какой была роскошь в СССР и как менялось отношение к ней
«Изъятие ребенка — самая травматичная для него ситуация»
Кто, за что и на каких основаниях может разлучить детей и родителей
Евгений Хорошевцев«В Кремле меня все зовут "дядей Женей"»
Диктор Евгений Хорошевцев рассказал «Ленте.ру» о работе с президентом
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининградскую область
Мэр Екатеринбурга снялся в «Ералаше» за обеденный перерыв
Козак отказался дать сочинской набережной свое имя
«Исчез кефир, зато всегда есть водка»
Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
Все материалы
Мир
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
«Израилю неважно, кто придет к власти в Сирии»
Ирина Звягельская о том, как избрание Трампа отразится на Ближнем Востоке
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Обама поддержал протесты против указов Трампа
Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора за отказ поддержать его указ
Главный палач ИГ убит в Ираке
Хоуситы подорвали саудовский фрегат у побережья Йемена
Все материалы
Бывший СССР
Тьма киргизская
Как выживают в одной из беднейших стран Средней Азии
В Донецке сообщили о гибели более 10 украинских силовиков
Бьют? АТО!
Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке
В Крыму ответили на предложение киевского генерала «оставить» Севастополь России
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Порошенко в Берлине пообещал и дальше давить на Россию
Литва отвергла идею об изменении статуса Калининградской области
Все материалы
Финансы
Легкая слабость
Как рубль готовят к девальвации
Россияне признались в уязвимости к кризису
«Проблема не в микрозаймах, а в нищете»
Финансовый омбудсмен Павел Медведев о борьбе богатых и бедных россиян с долгами
Сотрудников АСВ предложили освободить от судебного преследования
Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов
Безработица в России за неделю выросла на три процента
Президент Украины попросил немцев быстрее раскупать госсобственность
Все материалы
Бизнес
Приручить дракона
Особенности цифрового маркетинга в Китае
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы
Ryanair пригрозила ужесточить правила провоза ручной клади
Суд отказал Apple в споре с таможней
Москва обжаловала в ВТО пошлины Евросоюза на российскую сталь
Россия обогнала Бразилию по экспорту растворимого кофе в Германию
Все материалы
Силовые структуры
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on MarchСтреляющие неудачники
Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
Воскресшая
Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
В очереди за льготами на Ил-96
Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
В Башкирии возбудили дело о незаконном лишении свободы 15 наркоманов
Волжанин попытался продать собачий ошейник с диктофоном и стал фигурантом дела
Пытательный срок
Как в реабцентре пленников молитвами и побоями избавляли от пагубных пристрастий
Дальняя авиация нанесла новый удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
Все материалы
Наука и техника
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Чуть не лопнуло
Названо неожиданное преимущество высокого кровяного давления
Утонченная резня
Девять неожиданных способов применения бензопилы
Индия запустит одновременно сотню спутников
Объяснено появление региона Ктулху на Плутоне
Названа причина отказа от выпуска модульного смартфона Google
Разработчики отказались от выпуска продолжения Deus Ex
Все материалы
Спорт
Роджер ФедерерКлассика жанра
Итоги лучшего в истории Australian Open
Это надо видеть
Удар в пах сопернику, песня и поцелуй Федерера и другие моменты Australian Open
В столице пройдет выставка Moscow Dive Show
Следующим соперником Уайлдера станет бывший футболист
Сборная России по хоккею с мячом разгромила Казахстан в стартовом матче ЧМ
Футболист «Лестера» назвал тренера предателем и отказался играть за клуб
Футболист «Ювентуса» отказался пожать тренеру руку после замены
Все материалы
Культура
Филип ГлассГласс — алмаз
Композитору-минималисту, автору музыки к «Левиафану» и GTA IV исполняется 80 лет
Кино в эпоху Оруэлла
Русский допинг, осада Алеппо и другие сюжеты фильмов-победителей «Сандэнса»
Телу время
Женский эротизм глазами 17 фотохудожниц
Трамп показал сотрудникам Белого дома мультфильм
Юристы «Матильды» пообещали отреагировать на действия Поклонской
Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» «Актерская профессия — она ни про что»
Директор театра на Таганке о маньяке-цирюльнике Суини Тодде
Украина представила эмблему и слоган «Евровидения-2017»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Криминальную Россию» на экраны привносили
Как американцы создавали российское телевидение
Спасись и сохранись
Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Мем на миллион
Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой
Пластический хирург прославился в сети благодаря трансляциям операций
В сети задумали поставить памятник любившему шопинг коту
Защита блогера из Татарстана передумала вызывать Обаму как свидетеля
С журналиста RT Рубинштейна прокуратура США сняла все обвинения
Все материалы
Ценности
Рискуют все
Люксовая индустрия опасается спада темпов и дефицита коньяка
Chloe останется без креативного директора
Longines отметила начало чемпионата мира по горным лыжам в Санкт-Морице
Nike посвятил кроссовки Серене Уильямс
Topshop подобрал невестам наряды для бюджетной свадьбы
Янек Делешкевич«Мы позволяем клиенту самовыражаться»
Янек Делешкевич: часовщик, джазмен и покровитель искусств
Гвинет Пэлтроу предложила подвески в виде грудей и ягодиц
Все материалы
Путешествия
К черту ваши уроки
Как бросить школу и отправиться в многомесячное путешествие
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
Стоповер в подарок
Как за те же деньги посетить в два раза больше стран
Популярность образовательных туров в Британию среди россиян выросла вдвое
Интерес к ОАЭ у российских туристов на 23 февраля вырос на 400 процентов
Инвалид совершил путешествие в Папуа — Новую Гвинею ради райских птиц
Указ Трампа повлиял на порядок выдачи американских виз россиянам
Все материалы
Из жизни
«Во Франции мы за мультикультурность»
15 фотофактов о новой «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
Игра в имитацию
Самые популярные фотографии Instagram за январь
Бой за килограммы
Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
В Аргентине отдыхающие сформировали живую цепь для спасения людей в волнах
В Аргентине попытались установить мировой рекорд по массовому дрейфу
Подвергавшаяся издевательствам из-за лишнего веса британка стала моделью
Нигерийский проповедник после смерти оставил 130 жен и 203 ребенка
Все материалы
Двуликий МАЗ, который так и не появился
История асимметричного советского грузовика
У Жириновского сломался ё-мобиль
ВАЗ Э1101: другой «Чебурашка»
А вы знаете, что первые «Жигули» могли быть с передним приводом?
Toyota уступила VW звание крупнейшего автопроизводителя
Электрореволюционеры
Путеводитель по стартапам, участвующим в электрической революции. Часть первая
Работник автосервиса украл и продал 13 машин госдепартамента США
5 быстрейших автомобилей СССР
Самые большие скорости самой большой страны
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы