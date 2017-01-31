В Крыму назвали стоимость санаторного отдыха летом 2017 года

Министерство курортов и туризма Крыма опубликовало данные о ценах на путевки в местные санатории летом 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 31 января.

Наиболее бюджетным будет отдых в санаториях Восточного берега Крыма — в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки с человека. В эту стоимость входит проживание в номере стандартной категории, трехразовое питание и базовое лечение.

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Путевки в лечебно-профилактические учреждения Западного берега Крыма обойдутся примерно в 2,9 тысячи рублей. Отдых на Южном берегу будет стоить в среднем 3,5 тысячи рублей.

Замминистра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина призвала владельцев объектов размещения воздержаться от необоснованного повышения тарифов. «Цены уместно увеличивать с учетом уровня инфляции за прошедший год. Кроме того, основанием для этого могут быть инвестиции в качественно новый уровень сервиса отеля или санатория», — пояснила она.

Чиновница заявила, что повышение цен должно быть понятным и обоснованным для гостей полуострова, в противном случае спад турпотока в Крым неизбежен.

В декабре представитель Российского союза туриндустрии спрогнозировал снижение числа отдыхающих на полуострове летом 2017 года. Одной из причин этого эксперт назвал тарифы в местных гостиницах.