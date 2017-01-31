«Макдоналдс» начнет использовать только российские продукты

«Макдоналдс» в течение ближайших двух лет планирует перейти на торговлю исключительно российскими продуктами. Об этом заявил президент компании в России Хамзат Хасбулатов, передает Rambler News Service.

«В ближайшие два года мы доведем локализацию производства всего, что мы делаем в России, почти до 100 процентов», — сказал он. Хасбулатов пообещал, что к концу 2018 года все меню в сети ресторанов быстрого питания будет состоять из российских продуктов.

В настоящее время «Макдоналдс», по словам топ-менеджера, закупает более 85 процентов продукции у 160 российских поставщиков. Общий объем закупок составляет около 25 миллиардов рублей в год. Однако часть сырья все еще завозится из-за рубежа.

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«Поэтому основным акцентом для поставщиков будет вертикальная интеграция и создание сырьевой базы в России», — отметил Хасбулатов. Он уточнил, что сеть производит в России почти 65 процентов куриного сырья, в ближайшее время планирует полностью локализовать в стране выпуск овощной продукции.

Хасбулатов также сообщил, что в 2016 году в России начали работу 73 новых ресторана, в текущем году появятся еще 50.

В сентябре 2016 года сообщалось о том, что «Макдоналдс» планирует до конца года открыть в России 60-65 ресторанов и почти столько же — в 2017-м. В настоящее время в России работает более 570 заведений сети.