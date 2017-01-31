Восьмилетняя онкопациентка записала видеообращение к Трампу

Восьмилетняя онкобольная из штата Аризона обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой увеличить финансирование борьбы с детскими раковыми заболеваниями. Соответствующее видео Эбриэл Бентли (Abriel Bentley) опубликовала на своей странице в Facebook.

Девочка обратилась к Трампу с просьбой повлиять на распределение финансирования Национального института онкологии (National Cancer Institute), напомнив, что на исследования в сфере детских раковых заболеваний выделяется лишь четыре процента всех средств.

«Некоторые из нас умирают от побочных эффектов химиотерапии. Это оказывается слишком для наших маленьких тел. Это неправильно», — сказала Бентли. Она также показала фотохронику своего лечения.

«Пожалуйста, не забудьте о нас, когда будете делать Америку снова великой», — обратился к Трампу ребенок.

Напоследок девочка попросила главу государства на один день осветить Белый дом золотой иллюминацией, пояснив, что это цвет борьбы с детской онкологией.

За неделю ролик Эбриэл просмотрели более 400 тысяч раз, он заслужил 10 тысяч репостов.

У Эбриэл диагностировали агрессивную форму рака кости, саркому Юинга, в 2015 году. После операции и 17 процедур химиотерапии врачам удалось добиться ремиссии.