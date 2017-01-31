Популярность образовательных туров в Британию среди россиян выросла вдвое

Количество забронированных россиянами образовательных туров в Великобританию в январе выросло на 100 процентов в сравнении с первым месяцем 2016 года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали в компании BSI Group.

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Как заявила представитель туроператора Ирина Наумова, возглавляющая в компании отдел образования за рубежом, одной из причин повышенного спроса на такие услуги может быть стабилизация курса рубля. Интерес к обучению в других странах пока остается стабильным, на уровне прошлого года, добавила она.

В число других популярных у клиентов BSI Group направлений образовательных туров вошли Мальта, Чехия, Ирландия, Кипр, Швейцария, Германия, Испания, США и Канада.

Средний чек на поездку школьников из России за рубеж для обучения в январе составил 130 тысяч рублей. Студенты в первый месяц 2016 года тратили на образование за границей в среднем 75 тысяч рублей.

Ранее в январе появилась информация, что число забронированных россиянам горнолыжных туров в Европу увеличилось зимой 2016-2017 годов почти на треть.