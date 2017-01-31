Шойгу задумал переодеть директоров оборонки в единообразную форму

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой о введении единообразной формы одежды со знаками различия для руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военной промышленности.

Как отмечают собеседники издания, военное ведомство порекомендовало руководителям предприятий, «которые выполняют задачи в интересах ведомства и в которых не предусмотрена государственная гражданская служба», носить форму со знаками отличия.

Как отмечает издание, вопрос был поднят еще летом 2016 года по итогам видеоконференцсвязи с предприятиями во время Единого дня приемки военной продукции. Руководители производств показались перед министром в костюмах, а рабочий персонал и начальники цехов — в свободной одежде. Как отметили источники газеты, это вызвало у Шойгу непонимание и он вынес на коллегию военного ведомства вопрос о приведении одежды оборонщиков к единому стандарту.

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Предложенный вариант формы для представителей промышленности, как пишет издание, в целом повторяет установленную форму военнослужащих Минобороны и выполнен в черных тонах. Предусмотрен единый знак руководящего состава в форме пятиконечной звезды, такие же звезды будут на кепках и на шевроне левого рукава. Справа на груди должна быть плашка с наименованием предприятия, слева предусмотрено место для ношения государственных наград, а также для плашки с фамилией должностного лица. На правом рукаве — эмблема предприятия.

«Коммерсантъ» утверждает, что существует распоряжение начальника управления военных представительств Минобороны Олега Степанова, согласно которому ношение этой формы «предусмотрено во время участия в совместных мероприятиях (коллегиях, совещаниях, форумах, выставках), проводимых Минобороны».

Издание отмечает, что представители крупнейших военно-промышленных корпораций России официально эту информацию комментировать отказались. Неофициально источники в оборонке объяснили этот отказ «нежеланием компаний, связанных обязательствами с Минобороны, публично реагировать на поддержанное Сергеем Шойгу решение».