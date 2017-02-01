Голикова отвергла возможность финансовых потрясений из-за валютных интервенций

Россиянам не следует ждать финансовых потрясений и скачков курса рубля из-за валютных интервенций Минфина. Об этом в среду, 1 февраля, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает Rambler News Service.

«Не ждать», — ответила Голикова на соответствующий вопрос. Управляя свободной ликвидностью, образовавшейся в результате роста нефтегазовых доходов, финансовое ведомство действует в рамках своих полномочий, определенных бюджетным законодательством, подчеркнула она.

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Глава Счетной палаты напомнила, что несмотря на отказ от трат доходов свыше цены отсечения в 40 долларов за баррель, бюджетное правило о переводе дополнительных доходов в Резервный фонд в настоящее время приостановлено — средства поступят в бюджет, а не в фонд.

31 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что финансовое ведомство считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов.

Неделю назад Минфин объявил о начале с февраля 2017 года операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.