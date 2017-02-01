Журнал рассказал об отказе Белого дома посылать представителей на CNN

Белый дом отказывается отправлять представителей выступать в эфире телеканала CNN. Об этом сообщает журнал Politico.

По его информации, сотрудники администрации продолжают отвечать на вопросы от журналистов, однако в последние недели не посещали передачи CNN. Издание, в частности, указывает, что в эфире телеканала достаточно продолжительное время не появлялись пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй.

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«Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку», — отметили в Белом доме, добавив, что CNN не является таким местом.

Спайсер, выступая 30 января в Университете Джорджа Вашингтона, отверг слухи о том, что телеканал якобы отлучили от Белого дома. При этом он отметил, что «не собирается взаимодействовать с людьми, которые не имеют ни малейшего желания что-либо правильно понять».

Politico пишет, что последний раз Конуэй выступила в эфире CNN в еженедельной воскресной передаче «Положение страны» 8 января.

16 января телеканал CNN опубликовал подборку интервью с избранным президентом США, сделанную до президентской гонки. Так, Трамп называл Россию «самой большой» проблемой Соединенных Штатов и выступал за санкции против Москвы.