Польша попробует вернуть обломки самолета Качиньского через Гаагу

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава направит в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге жалобу на Россию. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «Радио Польша».

По словам министра, это произойдет в течение нескольких недель. Польская сторона намерена попытаться через суд вернуть обломки правительственного самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году. Как заявил Ващиковский, Варшава около года безуспешно пыталась получить от Москвы обломки. «Россияне, как вы знаете, отвечают негативно, иногда очень дерзко, — посетовал министр. — Наши возможности исчерпаны».

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Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившиеся в самолете, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Москва заявила, что следственные действия продолжаются, и до их окончания она не может вернуть Варшаве обломки лайнера.

Международный уголовный суд (МУС) — орган юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Заседает в Гааге. Россия не является членом МУС.