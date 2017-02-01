Россию оштрафовали за содержание подсудимых в металлической клетке

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Россию в общей сложности на 18 тысяч евро по иску трех граждан страны, пожаловавшихся на содержание в металлической клетке в зале суда. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Суд счел убедительными доводы истцов, пожаловавшихся на то, что нахождение в клетке является унизительным и ущемляет их гражданские права. При вынесении вердикта ЕСПЧ опирался на статью 3 Европейской конвенции по правам человека.

С иском против России обратились Руслан Воронцов, Александр Сусарин и Евгений Беляев. Первый заявитель получил три тысячи евро, второй и третий — по 7,5 тысячи евро. Все они также имеют право на возмещение судебных издержек.

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Евгений Беляев в декабре 2014 года был осужден Череповецким городским судом Вологодской области за причинение тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к трем годам лишения свободы. В ходе судебного разбирательства мужчина находился в клетке.

Руслан Воронцов в том же году был приговорен Октябрьским районным судом Красноярска к трем годам и шести месяцам лишения свободы за грабеж. Осужденный обжаловал приговор. При этом на слушаниях в окружном суде он также был заключен в металлическую клетку. Приговор нижестоящей инстанции остался в силе.

Александр Сусарин в июне 2011 года был признан виновным в хищении и незаконном приобретении, передаче, транспортировке и хранении огнестрельного оружия. Новочебоксарский городской суд Чувашской республики приговорил его четырем годам лишения свободы. В феврале 2013-го Ленинский районный суд Чебоксар также признал Сусарина виновным в мошенничестве, совершенном путем злоупотребления служебным положением и оштрафовал его. После этого разбирательства по делу о мошенничестве велись в Верховном суде Чувашской Республики. Все это время мужчина был заключен в металлическую клетку в зале суда.