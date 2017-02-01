Немецкая полиция сообщила о разгроме салафитского подполья в Гессене

В результате серии рейдов немецкая полиция разгромила салафитское подполье в земле Гессен. Об этом со ссылкой на заявление главы МВД региона сообщает Reuters.
По словам министра Петера Бойта, в операции участвовали 1,1 тысячи полицейских, обыску подверглись 54 дома, офиса и мечети. Арестован 36-летний выходец из Туниса, которого подозревают в том, что он рекрутировал новобранцев для «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Кроме того, сейчас полиция проверяет связи еще 15 подозреваемых. По данным стражей порядка, они готовили серию терактов, однако атаку удалось предотвратить на ранней стадии.
«Речь не шла о том, чтобы сорвать нападение, которое должно было вот-вот произойти, — объяснил Бойд. — Силы безопасности в Гессене вмешались загодя, чтобы защитить граждан от возможной угрозы».
По данным агентства, операция в Гессене связана с рейдами, проведенными в Берлине во вторник, 31 января. По их результатам были задержаны трое мужчин по подозрению в связях с ИГ. Двое постоянно живут в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.