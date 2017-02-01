Немецкая полиция сообщила о разгроме салафитского подполья в Гессене

В результате серии рейдов немецкая полиция разгромила салафитское подполье в земле Гессен. Об этом со ссылкой на заявление главы МВД региона сообщает Reuters.

По словам министра Петера Бойта, в операции участвовали 1,1 тысячи полицейских, обыску подверглись 54 дома, офиса и мечети. Арестован 36-летний выходец из Туниса, которого подозревают в том, что он рекрутировал новобранцев для «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Кроме того, сейчас полиция проверяет связи еще 15 подозреваемых. По данным стражей порядка, они готовили серию терактов, однако атаку удалось предотвратить на ранней стадии.

Материалы по теме Эффект обратного действия Теракт в Берлине укрепил позиции Меркель и доверие немцев к стражам порядка

«Речь не шла о том, чтобы сорвать нападение, которое должно было вот-вот произойти, — объяснил Бойд. — Силы безопасности в Гессене вмешались загодя, чтобы защитить граждан от возможной угрозы».

По данным агентства, операция в Гессене связана с рейдами, проведенными в Берлине во вторник, 31 января. По их результатам были задержаны трое мужчин по подозрению в связях с ИГ. Двое постоянно живут в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.