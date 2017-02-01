СМИ сообщили о возможной координации ударов США и России в Сирии

Пентагон и Госдеп США изучают возможность координации ударов с Россией в Сирии. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на собственные источники, задействованные в планировании операций на Ближнем Востоке.

По информации издания, распоряжение американского президента Дональда Трампа усилить борьбу с «Исламским государством» (ИГ; деятельность группировки запрещена в России) приведет к увеличению поставок оружия сирийским курдам, наращиванию числа авиаударов по исламистам и более активной работе спецназа в Арабской республике.

Предыдущая администрация воздерживалась от увеличения помощи курдам, опасаясь разозлить Анкару, которая считает их террористами. Сейчас американские военные проводят консультации с турецкими коллегами, пытаясь убедить их в обоснованности этого шага. «Если нам необходимо в течение нескольких месяцев взять Ракку, то никто, кроме курдов, не в силах этого сделать, — рассказал источник. — Но прежде им нужно предоставить подходящее снаряжение и вооружение».

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Помимо этого, могут быть пересмотрены допустимые рамки так называемого сопутствующего ущерба — количество гражданских лиц, которые могут погибнуть в результате авиаударов. Это развяжет руки американским ВВС и повысит эффективность бомбардировок, хотя и приведет к увеличению жертв среди мирных жителей.

Ранее глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис подписал докладную записку с требованием пересмотреть военный бюджет в сторону увеличения. Точные суммы пока не называются, говорится лишь, что существенное увеличение расходов необходимо, чтобы устранить имеющиеся недостатки в подготовке и снаряжении войск, а также удовлетворить новым требованиям, возникшим в связи с активизацией кампании против ИГ.

28 января Трамп поручил своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против ИГ. В меморандуме он предписал немедленно приступить к созданию комплексного плана победы над террористами. В течение 30 дней министр обороны обязан представить главе государства предварительный проект, в котором должны быть «выявлены новые партнеры коалиции в борьбе против ИГ и политика по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

Помимо этого, правительству США поручено модернизировать механизмы пресечения финансовой поддержки ИГ, в том числе незаконной торговли нефтью и антиквариатом, а также усилить меры по борьбе с пропагандой терроризма, прежде всего в интернете.