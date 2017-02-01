В Москве на Масленицу откроют более 30 точек по продаже блинов

В центре столицы в рамках фестиваля «Московская масленица» будут работать более 30 точек по продаже блинов. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает сетевое издание m24.ru.

На этих площадках также пройдут мастер-классы по приготовлению блинов. Места праздничных гуляний украсят соломенными фигурами и каруселями. Гостей ждут хороводы и другие традиционные масленичные забавы, передает телеканал «360».

На Новом Арбате установят двухметровых марионеток в виде художников-авангардистов Малевича, Степановой, Лентулова и Кандинского. На Тверском бульваре можно будет сыграть в «колобок-бол» — масленичный аналог хоккея с метлой.

Фестиваль «Московская масленица» пройдет с 17 по 26 февраля. Праздник завершится традиционным сожжением чучела, сообщает Национальная служба новостей (НСН).