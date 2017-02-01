Британская звезда реалити-шоу потратила состояние на пластику

Жительница британского графства Ноттингем почти 200 тысяч долларов потратила на пластические операции. Об этом пишет Daily Mail.

Лаура Алисия Саммерс (Laura Alicia Summers) сделала свою первую операцию в 18 лет. С тех пор женщина шесть раз увеличивала грудь, сделала пять ринопластик, коррекцию ушей, изменила форму челюсти, подбородка и так далее. По словам британки, во время обучения в школе над ней издевались одноклассники. Страдая от комплексов, она принимала попытки суицида и решила изменить себя с помощью пластической хирургии.

Помимо участия в британском реалити-шоу, Саммерс также снялась в документальной программе Channel 5. В рамках шоу она посетила пластического хирурга, изменила форму груди и поделилась своими впечатлениями со зрителями. Теперь 32-летняя женщина планирует сделать операцию на ягодицах.

В январе сообщалось, что близнецы из города Перт (Австралия), которые потратили более 250 тысяч долларов США на пластические операции, пожалели о том, что стали копией друг друга.