Украинские СМИ связали визиты Порошенко за рубеж с обострениями в Донбассе

Украинское издание «Вести» в среду, 1 февраля, опубликовало инфографику, на которой видно, что обострения в Донбассе часто происходят во время или в преддверии международных визитов и переговоров президента Украины Петра Порошенко.

«Как только наступает "время Ч", когда намечается прорыв в переговорах, — происходит эскалация. Соответственно, визиты президента совпадают с этой интенсификацией. Я думаю, Авдеевка — реакция на переговоры [Дональда] Трампа и [Владимира] Путина», — подчеркнул политолог Руслан Бортник.

«Вести» отмечают, что всего насчитывается семь совпадений. Так, в ходе нынешнего обострения в районе Авдеевки украинский лидер прервал свой визит в Германию. Глава государства принимал также участие в проходившем с 17 по 20 января Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В это время обострилась ситуация в районе той же Авдеевки, корректировка огня силовиками велась с помощью беспилотников.

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В ноябре 2016-го совпали визит Порошенко в Швецию и обстрел станицы Луганской, в октябре в Берлине проходила встреча «нормандской четверки», в эти же дни обстрелам подверглись окрестности Мариуполя.

В феврале 2015 года во время встречи «нормандской четверки» в Минске обстрелу подвергся Краматорск, который на тот момент находился под контролем украинских властей, расстояние от города до линии огня составляло порядка 60 километров. В результате артиллерийского удара по главному штабу силовиков в городе погибли 17 человек. В январе во время визита Порошенко в Саудовскую Аравию были обстреляны жилые кварталы Мариуполя, погиб 31 человек, более 100 получили ранения. 13 января того же года Порошенко встречался с финансистом Джорджом Соросом, в этот день был обстрелян автобус в городе Волноваха в Донбассе. Погибли 12 человек, 18 получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.