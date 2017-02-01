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Минсельхоз опроверг данные о риске возникновения дефицита риса

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В Минсельхозе опровергли неофициальные данные о возможном возникновении дефицита риса в России в текущем году, передает РИА Новости.

«Минсельхоз не видит оснований для возникновения дефицита на этом рынке. Поддержка производства риса осуществляется в рамках оказания несвязанной поддержки, возмещения затрат на приобретение элитных семян, а также льготного кредитования отрасли», — сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что, по предварительным данным, в 2016 году произведено 400 тысяч тонн рисовой крупы. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Ранее 1 февраля газета «Коммерсантъ» написала, что в России может образоваться дефицит рисовой крупы из-за низких цен на внутреннем рынке и неблагоприятных погодных условий. Издание, в частности, указывало, что из-за дождей в Краснодарском крае снизился выход крупы из риса-сырца.

Один из отечественных производителей риса также сообщил газете, что негативная ценовая конъюнктура может привести в 2017 году к сокращению посевов и росту цен.

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