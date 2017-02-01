В Румынии прошел митинг против декриминализации коррупции

В столице Румынии Бухаресте прошел митинг против намерения властей внести изменения в Уголовный кодекс (УК). Видео публикует Ruptly. В манифестации приняли участие 4,5 тысячи человек. Подготовленные правительством страны поправки в УК декриминализируют должностные и финансовые преступления, если сумма ущерба от них не превышает 47,8 тысячи долларов. Протестующие считают, что данный шаг ослабит антикоррупционное законодательство страны. За последние три года в Румынии было расследовано 1170 дел, связанных со злоупотреблениями чиновников. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в миллиард евро.