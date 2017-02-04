Мир
 

Протесты убедили румынского премьера отказаться от идеи амнистии коррупционерам

Перейти в «Мою Ленту»
Сорин Гриндяну
Сорин Гриндяну

Власти Румынии отказались от инициативы смягчения уголовного наказания, вызвавшей массовые протесты. С обещанием аннулировать постановление о внесении поправок в УК и объявлении амнистии выступил по национальному телевидению премьер-министр страны Сорин Гриндяну, передает РИА Новости.

В результате принятия поправок на свободу по амнистии могут выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма ущерба от их противоправных действий не превышает 200 тысяч лей (около 48 тысяч долларов).

«В течение последних дней наблюдал за позицией граждан. Общество расколото. Как премьер-министр я принял после этих дней несколько решений», — сказал Гриндяну. По его словам, он раскола общества не желает.

Глава правительства в воскресенье, 5 февраля, созовет срочное заседание для аннулирования постановления. По словам Гриндяну, он намерен провести консультации со всеми партиями, и, возможно, исключить порог в 200 тысяч леев. Ранее премьер-министр заявлял, что не намерен аннулировать поправки.

Митинги протеста против этой инициативы, которые, как считается, стали самыми масштабными за последние 25 лет, проходят в стране в течение пяти дней подряд. Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Румынии прошел митинг против декриминализации коррупции
Румынского премьера обвинили в отмывании денег
Министра финансов Румынии заподозрили в коррупции
Последние новости
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
При пожаре на юго-востоке Москвы погиб ребенок
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Протесты убедили румынского премьера отказаться от идеи амнистии коррупционерам
Латвия отгородилась от России забором длиной 23 километра
Семилетний мальчик погиб в Подмосковье во время катания на ледяной горке
Spiegel разместил на своей обложке Трампа с отрезанной головой статуи Свободы
Другие материалы рубрики
00:01 4 февраля 2017

Большая резня по-бразильски

Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
04:31 4 февраля 2017

Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике

21:59 4 февраля 2017

Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни

21:16 4 февраля 2017

В Лондоне состоялся многотысячный марш протеста против Трампа

00:07 3 февраля 2017

На пути к мировому величию

Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
17:45 4 февраля 2017

В Вашингтоне опровергли слухи об обещании Трампа поддерживать Украину

18:26 4 февраля 2017

Иран пообещал обрушить «дождь из ревущих ракет» на противников

15:11 3 февраля 2017

Бывшего премьера Норвегии приняли в аэропорту США за потенциального террориста

12:05 2 февраля 2017

Лишь бы не было жары

Национализм как лекарство от климатических изменений
15:55 4 февраля 2017

Лавина накрыла группу горнолыжников в итальянских Альпах

17:09 4 февраля 2017

Трампа насмешила блокировка его указа об ужесточении иммиграционной политики

13:13 3 февраля 2017

Боевики ИГ отрубили двум мальчикам руки за отказ казнить пленных

Россия
Сергей Донской«Нужно предотвращать появление "концлагерей" для животных»
Глава Минприроды Сергей Донской — о приютах, мусорных свалках и судьбе кабанов
Владимир Путин и Виктор ОрбанДело к теплу
Путину в Европе предрекли перемены к лучшему
Семилетний мальчик погиб в Подмосковье во время катания на ледяной горке
Жириновский станцевал на дискотеке в честь 30-го съезда ЛДПР
Снег с крыши упал на детскую коляску в Москве
Лидер ЛДПР решил в шестой раз баллотироваться в президенты
Жириновский сравнил Лукашенко с «ласковым теленком»
Все материалы
Мир
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
На пути к мировому величию
Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Протесты убедили румынского премьера отказаться от идеи амнистии коррупционерам
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
В Лондоне состоялся многотысячный марш протеста против Трампа
В Вашингтоне опровергли слухи об обещании Трампа поддерживать Украину
Все материалы
Бывший СССР
Партизаны в засадеПартизанской тропой
Как латыши во Второй мировой сражались с фашистами
Латвия отгородилась от России забором длиной 23 километра
Горловка оказалась полностью обесточена из-за подрыва ЛЭП
Киев заявил об отказе России экстрадировать 12 бывших беркутовцев
В Закарпатье задержан администратор антиукраинских групп в соцсетях
Прокуратура ЛНР уточнила обстоятельства гибели начальника управления милиции
Машина начальника милиции ЛНР взорвалась в Луганске
Все материалы
Финансы
Вывод сделан
Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов
Кто не скачет, тот — процент
Почему ЦБ опять вспомнил про внешнюю политику
«Наша экономика подсела на мигрантов»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывает, кто повысит доходы россиян
Долг России предложили нарастить до 150 процентов ВВП
Приток западного капитала в облигации России вырос до рекордного уровня
Минпромторг опроверг слова Лукашенко об убытках Минска из-за ЕврАзЭС
ЛНР заключила договор на поставку угля в дальнее зарубежье
Все материалы
Бизнес
Фундаментальные проблемы
Рынок строительства жилья России пытается собрать силы для восстановления
Сыровая кара
Как будут наказывать граждан за провоз санкционных продуктов
Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из ряда европейских стран
«Мегафон» выбран поставщиком услуг связи на ЧМ по футболу 2018 года
Тариф «Платона» вырастет вдвое в апреле
В Citi рассказали об умном управлении финансами в «Роснефти»
Россия запретит поставки говядины из Минской области Белоруссии
Все материалы
Силовые структуры
Граница для безвиза
Почему ФСБ ввела режим погранзоны на границе с Белоруссией
Законопрослушный гражданин
Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде
Недостаточно для счастья
Чего ждать от нового истребителя ОКБ Микояна
C иркутского полицейского сняли обвинение по делу об отравлении «Боярышником»
СМИ сообщили о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Адвокат сообщил о проверке по факту госпитализации Кара-Мурзы-младшего
Трофейное видео Пентагона из Йемена оказалось старой съемкой из сети
Все материалы
Наука и техника
Two young telegraphers at the Main Telegraph Station in Copenhagen, Miss Galschiøtt and Mr. Henriksen, aiding a secret military intelligence unit called Kystcentralen, circa 1915Не болтай!
Как абсолютная цензура спасла Данию от двух мировых войн
Унижение машин
Как издевательства над роботами приведут к краху человечества
Сложный выбор
Найден уродующий тело источник вечной молодости
Раскрыто место поисков Янтарной комнаты
Названы три вероятные причины конца света
Обнаженный трахит
На дне океана обнаружили следы затерянного континента
Определено предназначение сна
Все материалы
Спорт
«От отбора до дебюта на ринге доживают единицы»
Как бывший корреспондент «Ленты.ру» стал русским рестлером
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Сборная России проиграла команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса
Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов
Олимпийская чемпионка в беге с барьерами Антюх объявила о завершении карьеры
Игрок «Челси» забил после прохода с центра поля в матче с «Арсеналом»
«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Все материалы
Культура
Георгий ТараторкинОт Раскольникова до Вершинина
Умер Георгий Тараторкин
Господа, вы звери
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Коммивояжера» до «Пазманского дьявола»
«Правило большого пальца»
На русский язык перевели «самую мужскую книгу 2017 года»
Альбом с неизвестными песнями Notorious B.I.G. и его жены выйдет в мае
Прийти, увидеть, не понять
Где искать пятичасовые очереди и чего избегать православным верующим в 2017 году
Лена Данэм снимет полнометражку по сериалу «Девочки»
Георгия Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище
Все материалы
Интернет и СМИ
Фабрика няшек
Кто зарабатывает миллионы на танцующих перед камерами китаянках
Хакеры уличили Бекхэма в меркантильности
В Крыму появится газета на украинском языке
Российский бизнесмен подал в суд на BuzzFeed из-за компромата на Трампа
Прокуратура Чечни предложила завести дело на пошутившего про Коран блогера
Ярославского омбудсмена раскритиковали за портрет Сталина с девочкой
В сети попытались решить загадку спрятавшейся на фотографии змеи
Все материалы
Ценности
Расправили плечи
Дамские рюкзаки как камень преткновения для лоукостеров
Селин Дион выпустит с Bugatti коллекцию аксессуаров
Американский легион
Хипстеры и космонавты на неделе мужской моды в Нью-Йорке
Риккардо Тиши покинет Givenchy после 12 лет работы
Олимпийский комитет объяснил причину смены поставщика одежды
Жюльен Маршенуар«Часы отвлекают от мира с террористическими атаками»
Жюльен Маршенуар, знаток старинных механизмов и созерцатель звезд
Внучка Боба Марли показала коллекцию одежды бренда Бейонсе
Все материалы
Путешествия
Отпуск для двоих
Шесть самых романтичных направлений на День святого Валентина
Здесь Русью пахнет
Лучшие концепции туристического бренда страны
Девять йеменских туристов выслали из США из-за указа Трампа
Пассажира летевшего из Вьетнама самолета задержали за конфликт с бортпроводником
Сообразили на троих
Лучшие свинг-курорты со всего мира
Минск задумался об увеличении срока безвиза для иностранцев
Японские молодожены растянули медовый месяц на год и посетили 48 стран
Все материалы
Из жизни
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
«Мы делали барбекю, много смеялись»
Сирийские беженцы поделились фотовоспоминаниями о хороших временах на родине
Это у них семейное
Впервые в истории мать и ребенок из США вместе сменили пол
«Facebook перевез меня из Новой Зеландии в Лондон»
Рассказ москвича, дважды менявшего страну ради карьеры
Истощенный нигерийский мальчик со всемирно известной фотографии пошел в школу
Техасскую семью спасли от 24 гремучих змей
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
Все материалы
Всемирный автомобиль года
Претенденты на звание лучшей машины на планете
Несуществующую модель Jaguar заказали 150 россиян
Самые популярные суперкары России
Какие спортивные автомобили продавались в 2016-м лучше остальных
Koenigsegg предложил сотрудникам помечтать о собственном гиперкаре
Представлена мощнейшая Skoda Octavia в истории модели
Французы выбрали самый красивый суперкар года
16 самых странных шестиколесных машин
Машины для гонок и для города, у которых шесть колес
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы