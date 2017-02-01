В Свердловской области решили создать движение имени Эдуарда Росселя

Лидер свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин намерен создать движение в честь бывшего руководителя региона, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя. Об этом он сообщил «Коммерсанту».

Движение под названием «Россель — наш губернатор!» призвано обратить внимание на необходимость использования его опыта и знаний, пояснил Ярутин.

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«СМИ сейчас попробуют это перевернуть, как будто мы хотим выставить Росселя против губернатора Евгения Куйвашева, мы не переводим это в политический момент»,— сказал он.

Сам Россель назвал идею создания движения его имени бредовой. По его словам, представитель свердловских «Патриотов России» не советовался с ним. «Есть губернатор Куйвашев Евгений Владимирович, он пойдет на выборы, я его поддерживаю», — подчеркнул сенатор.

Выборы главы Свердловской области пройдут 10 сентября 2017 года. Полномочия Куйвашева на посту губернатора истекают в мае. О своем намерении участвовать в выборах он пока не заявлял.

Россель возглавил Свердловскую область в 1991 году, однако через два года был уволен президентом за попытку провозглашения Уральской республики. В 1995-м избрался губернатором Свердловской области, оставался на этом посту до 2009 года. С тех пор представляет регион в Совете Федерации.