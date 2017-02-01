Савченко назвала Порошенко врагом народа

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа, с которым намерена бороться «всеми законным методами, включая политические». Об этом она заявила в интервью изданию «Новое время», опубликованном в среду, 1 февраля.

«Мой враг — тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь каждого человека хуже. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру») — враг народа», — пояснила она. По мнению Савченко, на данный момент Украине «нужен жесткий лидер, который сможет навести порядок», чтобы «со временем страна перешла к многолидерному типу» управления.

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Савченко также рассказала, что у нее есть пошаговый план действий по возвращению Донбасса, однако ей не хватает полномочий для его реализации. «Все свои предложения я доносила до политиков, до наших силовых структур, европейских политиков. Предлагала много выходов из ситуации», — добавила депутат.

23 января Савченко заявила, что считает власти Украины врагом народа номер два. Так парламентарий прокомментировала встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом депутат добавила, что, по ее мнению, главным врагом страны остается Россия.

17 января Савченко высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым. На следующий день депутат Верховной Рады Иван Винник потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить против бывшей военнослужащей уголовное дело по статье «Государственная измена».

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Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев не признает его итоги. Москва неоднократно заявляла, что дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений на юго-востоке страны. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.