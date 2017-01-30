Идею Киева «сдать Севастополь» в обмен на Крым сочли бредовой фантазией

К словам представителей Украины о возможности изменения российского статуса Крыма и Севастополя нельзя относиться серьезно, уверен депутат Госдумы, бывший вице-спикер крымского Госсовета Константин Бахарев. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 30 января.

«Это бредовые фантазии людей, давно утративших связь с реальностью», — сказал парламентарий, комментируя заявление бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Юрия Думанского о возможности признания Киевом российского статуса Севастополя ради возвращения Крыма.

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Депутат подчеркнул, что Москва давно сформулировала свою позицию по всем подобным вопросам: «Россия своими территориями не торгует».

По мнению Бахарева, выпады, подобные высказыванию Думанского, прекратятся только после того, как в Киеве сменится власть, «на руках которой кровь жителей Донбасса» и преступления против крымчан. «Когда они уйдут в политические небытие, а им на смену придут адекватные люди, тогда настанет время для совершенно других заявлений», — резюмировал парламентарий.

Ранее в понедельник Думанский заявил, что Киеву следует на время «оставить» России Севастополь как базу Черноморского флота, чтобы вернуть себе полуостров.

17 января депутат Верховной Рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от Крыма, чтобы «забрать» Донбасс. В Кремле тогда подчеркнули, что статус российских регионов не обсуждается.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев не признает его итоги. Москва неоднократно заявляла, что дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.