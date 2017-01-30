Украинский генерал предложил «оставить» России Севастополь для возвращения Крыма

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что Киеву надо «оставить» России Севастополь как базу Черноморского флота. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф».

Так он ответил на вопрос, каким образом Украина может вернуть себе полуостров. «Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить», — выразил свое мнение Думанский.

26 января в правительстве Украины объявили, что Киев готовит план по реинтеграции Крыма в состав страны. Как рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, стратегия предусматривает оказание жителям полуострова административных услуг, предоставление возможности дистанционного образования.

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Позднее в тот же день вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал идиотами киевских чиновников, которые анонсировали план по реинтеграции полуострова. «Мне очень интересно, каким образом авторы "программы реинтеграции" видят себе "механизм налаживания отношений с населением Крыма"? Они что, каждому жителю адресно будут направлять по три ведра воды, набранной из перекрытого Северо-Крымского канала? Или, может быть, пришлют по аккумулятору, заряженному украинской электроэнергией в качестве компенсации за блэкаут?» — прокомментировал вице-премьер.

В декабре 2016-го президент страны Петр Порошенко назвал возможное введение безвизового режима с Евросоюзом шагом к возвращению Крыма. «Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — пояснил он. На полуострове заявления Порошенко сравнили с «бусами для папуасов».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.