В Крыму ответили на предложение киевского генерала «оставить» Севастополь России

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский в понедельник, 30 января, сказал «Ленте.ру», что все заявления Киева по поводу судьбы полуострова имеют «нулевой уровень авторитетности». Так он отозвался на предложение бывшего замначальника украинского Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Думанского «оставить» России Севастополь, чтобы вернуть Крым.

«Я не знаю, для кого делаются такие заявления. Мнение этих людей имеет нулевой уровень авторитетности как внутри этой страны, так и за ее пределами. Сами для себя произносят и сами же радуются тому, что слова получается в предложения складывать», — отметил Полонский.

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Ранее в понедельник Думанский высказал мнение, что Киеву надо «оставить» России Севастополь как базу Черноморского флота. Так он ответил на вопрос, каким образом Украина может вернуть себе полуостров.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права.

Российские власти также регулярно напоминают, что вопроса статуса Крыма не существует. В сентябре 2016-го российский президент Владимир Путин подчеркнул, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.