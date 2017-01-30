В Госдуме отказались торговаться по поводу статуса Крыма и Севастополя

Москва не станет вести переговоры с Киевом относительно возможности изменения российского статуса Крыма и Севастополя, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 30 января.

«Никакого торга нет и не может быть. Севастополь — это город, где началась "русская весна". Более 200 лет это форпост России на Черном море. Он не меняется и не продается», — сказал Белик, комментируя заявление украинского генерала, предложившего временно «оставить» России Севастополь, чтобы вернуть Крым.

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Парламентарий назвал попытки украинских властей вести переговоры по поводу возвращения Крыма и Севастополя «криками в пустоту». Он также подчеркнул, что Киеву пора прислушаться к мнению жителей полуострова.

«Если бы хотели иметь хоть какой-то авторитет в Севастополе, то киевским чиновникам не стоило "крышевать" блокады полуострова и организацию диверсий, направленных против мирного населения», — подчеркнул депутат.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также раскритиковала заявление украинского генерала. «Подобные заявления делаются от небольшого ума. Хочется еще раз напомнить украинским представителям о том, что Крым — это не шматок сала, который можно поделить, отрезав себе кусок или отдать кусочек кому-то еще», — сказала она в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее в понедельник бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что Киеву следует на время «оставить» России Севастополь как базу Черноморского флота, чтобы вернуть себе полуостров.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.