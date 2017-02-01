Россия догнала и перегнала США по производству сахарной свеклы

Россия в 2016 году стала ведущим производителем сахарной свеклы в мире. Об этом, выступая на Всероссийском агрономическом совещании, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, передает РИА Новости.

«В 2016 году у нас были рекордные показатели по многим позициям (…). Хочу обратить внимание на рекордный урожай сахарной свеклы — более 50 миллионов тонн. Россия вышла на первое место в мире, опередив такие страны, как Франция, США, Германия», — сказал Ткачев.

По его словам, такой урожай позволит произвести порядка шести миллионов тонн сахара.

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Министр отметил, что такой урожай создает потенциал для экспорта сахара за рубеж в объеме более 200 тысяч тонн. Россия, по его словам, впервые становится крупным поставщиком сахара на мировой рынок. Во втором полугодии 2016 года было экспортировано уже более 100 тысяч тонн, сообщил Ткачев.

Кроме того, по итогам 2016 года Россия обеспечила внутренний рынок овощами на 90 процентов. «Производство тепличных овощей выросло на 8 процентов — до 691 тысячи тонн. Введено в эксплуатацию 160 гектаров зимних теплиц», — сказал Ткачев.

В конце прошлого года агентство Bloomberg отмечало, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой.