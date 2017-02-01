Morrowind вернется в серию The Elder Scrolls

Видео: Bethesda Softworks Russia / YouTube

Студия ZeniMax Online Studios анонсировала выход нового дополнения для ролевой MMO-игры The Elder Scrolls Online (TESO). Аддон приурочен к 15-летию выхода The Elder Scrolls III: Morrowind и станет самым крупным в игре.

В игру будет добавлен остров Вварденфелл, более 30 часов геймплея, новый PVP-режим. Также в TESO появится новый класс персонажа Warden (Страж), который владеет магией дикой природы и имеет в качестве спутника дикого медведя.

Дополнение выйдет в версиях для ПК, Mac, PlayStation 4 и Xbox One 6 июня 2017 года. Стоимость TESO: Morrowind составляет 40 долларов, а издание вместе с игрой обойдется в 60 долларов.

The Elder Scrolls Online — первая MMO в цикле популярных компьютерных ролевых игр The Elder Scrolls. По данным агрегатора Metacritic, средний балл версии для ПК составил 71 балл из 100.